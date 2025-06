Baglioni ne cantava una fina nei cruciverba: la soluzione è Maglietta

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Baglioni ne cantava una fina' è 'Maglietta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAGLIETTA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Maglietta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Maglietta.

Perché la soluzione è Maglietta? La parola maglietta indica un capo di abbigliamento semplice e versatile, spesso in cotone, che copre il torso e le braccia corte. È un simbolo di praticità e stile casual, perfetta per ogni stagione. La sua popolarità la rende un elemento fondamentale nel guardaroba di tutti, adatto a look informali e sportivi. In breve, la maglietta è un classico senza tempo.

Può essere a maniche corteUn capo sottile e senza bottoni che copre il torsoCantava Non je ne regrette rìenL Iliade ne racconta l assedioNon ne ha nessuno chi recita un monologo

Se "Baglioni ne cantava una fina" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

