La Soluzione ♚ Può essere a maniche corte La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MAGLIETTA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Può essere a maniche corte. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Puo essere a maniche corte: Colletto, che ricopre il torso di chi la indossa. può essere confezionata a maniche lunghe o corte, in tessuti naturali, come il cotone, o in fibre sintetiche... Licia Maglietta (Napoli, 16 novembre 1954) è un'attrice italiana.

Altre Definizioni con maglietta; essere; maniche; corte;