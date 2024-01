La definizione e la soluzione di: Cantava Non je ne regrette rìen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: «non, rien de rien / non, je ne regrette rien / ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal / tout ça m'est bien égal» (it) «no, niente di niente / no, non rimpiango...

Édith Piaf, pseudonimo di Édith Giovanna Gassion (Parigi, 19 dicembre 1915 – Grasse, 10 ottobre 1963), è stata una cantautrice francese.

È stata una prolifica interprete del filone della chanson, nel periodo dagli anni '30 agli anni '60, ed è spesso considerata come la più grande cantautrice francese di tutti i tempi. Nota anche come "Passerotto", come veniva soprannominata per la sua statura minuta (passerotto infatti nel francese popolare si dice piaf).

Definita anche come "l'ugola insanguinata", che è appunto quella di un passerotto, la sua voce era caratterizzata da numerose sfumature. In molti casi era lei stessa l'autrice dei testi delle canzoni che interpretava.

Fu lei a lanciare la maggior parte degli artisti che verranno, in seguito, definiti "suoi successori", tra cui Yves Montand, Charles Aznavour, Eddie Constantine, Norbert Glanzberg, Gilbert Bécaud, Félix Marten, Georges Moustaki e Théo Sarapo.

Malgrado i numerosi eventi negativi che costellarono la sua vita, Piaf viene ricordata come una personalità solare, estroversa, dalle mille sfaccettature, estremamente acculturata e sensibile.

È altresì definita la "mecenate di Parigi", per le frequentazioni di altissimo livello e le amicizie con i più alti esponenti artistici, letterari, musicali, filosofici e culturali del secolo.

Porta il suo nome un asteroide della fascia principale, scoperto nel 1982: 3772 Piaf.