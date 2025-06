Abili, adatti nei cruciverba: la soluzione è Idonei

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Abili, adatti' è 'Idonei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IDONEI

Curiosità e Significato di Idonei

Hai risolto il cruciverba con Idonei? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Idonei.

Perché la soluzione è Idonei? IDONEI indica coloro che sono qualificati e adatti a svolgere un determinato compito o partecipare a qualcosa. È un termine spesso usato in ambito lavorativo, scolastico o amministrativo per segnalare chi possiede le caratteristiche richieste. Se una persona è idonea, significa che soddisfa i requisiti necessari. Insomma, essere idonei vuol dire essere perfettamente in linea con ciò che serve.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Abili al servizioAdatti allo scopoAdatti confacentiSi dice di abili nuotatriciSono abili nel fare nodiAbili nella loro attività

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Idonei

Stai cercando la risposta alla definizione "Abili, adatti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F A A L G R T R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRAFALGAR" TRAFALGAR

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.