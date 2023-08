Abili nella loro attività - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abili nella loro attività. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAPACI

Significato/Curiosita : Abili nella loro attivita

Altri significati, vedi sport (disambigua). lo sport è qualsiasi forma di attività competitiva o di gioco che mira a utilizzare, mantenere o migliorare le... 1992-1993. la strage di capaci fu un attentato di stampo terroristico-mafioso compiuto da cosa nostra il 23 maggio 1992 nei pressi di capaci (sul territorio di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Abili nella loro attività : abili; nella; loro; attività; Gara di abili tà per motociclisti; La accerta l esame di abili tazione; Instancabili roditori; Lo comporta una responsabili tà; Siocchezzuole perdonabili ; nella bretella sono uguali; Un erba nella grappa; In alto a sinistra nella tastiera del computer; Non affondano nella sabbia; nella scodella e nella terrina; Così sono detti coloro che non amano la compagnia; Coloro che raccontano delle storie; Dalle loro uova si ottiene il caviale; Zuppe che prendono il nome dalla loro consistenza; Il loro asse è quello delle x nel piano cartesiano; attività di insegnamento ai maestri auliche; attività sportiva a piedi; L attività corale della bici da palestra ing; attività svolta nelle torri degli aeroporti; Imprenditore di attività creditizia;

