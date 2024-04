La Soluzione ♚ Adatti allo scopo

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Adatti allo scopo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IDONEI

Curiosità su Adatti allo scopo: Sovietici richiesero agli okb kamov e mil di presentare dei nuovi modelli adatti allo scopo. benché nel concorso fosse stato riconosciuto ufficialmente vincitore... In teoria dei numeri, un numero idoneo (chiamato anche numero adatto, o numero confortevole) è un numero naturale che non può essere espresso nella forma ab+bc+ac, dove a, b e c sono interi positivi distinti.

