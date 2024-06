Si dice di abili nuotatrici

: Secondo la tradizione, le ondine sono prive di anima (e quindi è loro precluso l'accesso al Paradiso dopo la morte), ma possono guadagnarsene una sposando un uomo mortale. Le ondine, o undine (dal latino unda - onda), sono creature leggendarie elencate fra gli elementali dell'acqua nelle opere sull'alchimia di Paracelso. Sono anche parte del folklore europeo, in cui appaiono descritte, in genere, come creature affini alle fate; il nome può essere usato anche per altri spiriti acquatici simili.

Italiano: Nome proprio: Ondina ( approfondimento) f . nome proprio di persona femminile. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . . Altri progetti: Wikipedia contiene una voce riguardante Ondina.