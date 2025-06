A pelo d erba nei cruciverba: la soluzione è Rasoterra

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'A pelo d erba' è 'Rasoterra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RASOTERRA

Curiosità e Significato di Rasoterra

Approfondisci la parola di 9 lettere Rasoterra: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rasoterra? Rasoterra indica qualcosa che si trova o si svolge molto vicino al suolo, come un’attività o una posizione bassissima. Viene spesso usato per descrivere azioni fatte a livello del terreno, o anche uno stile di vita semplice e modesto. In definitiva, rappresenta tutto ciò che è strettamente legato alla terra e alla sua vicinanza, evidenziando un legame diretto con l’ambiente naturale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un tiro del calciatoreA bassissima quotaCosì i tiri e i passaggi molto bassi nel calcioUn erba nella grappaErba per l insalataErba da piatto di carpaccio

Come si scrive la soluzione Rasoterra

La definizione "A pelo d erba" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

A Ancona

S Savona

O Otranto

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

