La Soluzione ♚ A bassissima quota La definizione e la soluzione di 9 lettere: A bassissima quota. RASOTERRA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. A bassissima quota: Luis Alberto Romero Alconchel, meglio noto come Luis Alberto (San José del Valle, 28 settembre 1992), è un calciatore spagnolo, centrocampista della Lazio. Verbo Intransitivo Significato e Curiosità su: Luis Alberto Romero Alconchel, meglio noto come Luis Alberto (San José del Valle, 28 settembre 1992), è un calciatore spagnolo, centrocampista della Lazio. strisciare (vai alla coniugazione) muoversi su una superficie aderendovi con il corpo Sillabazione stri | scià | re Pronuncia IPA: /stri'are/ Etimologia / Derivazione derivazione di striscia Sinonimi muovere senza sollevare, rasentare, sfiorare, spostare, spostarsi rasoterra, strascicare, strascicarsi, trascinare, trascinarsi,

graffiare, scalfire, segnare sfregare, striare

( senso figurato ) abbassarsi, adulare, essere servile, leccare, lisciare, ossequiare, umiliarsi

abbassarsi, adulare, essere servile, leccare, lisciare, ossequiare, umiliarsi (senso figurato) serpeggiare, diffondersi, propagarsi



Parole derivate strisciamento, strisciarsi Altre Definizioni con rasoterra; bassissima; quota; Un tiro del calciatore; Così i tiri e i passaggi molto bassi nel calcio; Guadagnare quota; Una quota che riduce il debito; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a A bassissima quota

RASOTERRA

R

A

S

O

T

E

R

R

A

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'A bassissima quota' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.