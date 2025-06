Un veicolo impiegato nei traslochi nei cruciverba: la soluzione è Furgone

Home / Soluzioni Cruciverba / Un veicolo impiegato nei traslochi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un veicolo impiegato nei traslochi' è 'Furgone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FURGONE

Curiosità e Significato... La parola Furgone è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Furgone.

Perché la soluzione è Furgone? Un furgone è un veicolo spazioso e versatile usato principalmente per trasportare mobili, scatole e altri oggetti durante i traslochi. Dotato di un grande vano di carico, permette di spostare facilmente tutto il necessario senza dover suddividere i carichi in più viaggi. È uno strumento indispensabile per chi si trasferisce o lavora nel settore del trasporto di merce.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un veicolo per i traslochiUn veicolo per traslochiGrosso veicolo impiegato per lo sgombero delle macerieVeicolo per effettuare traslochiVeicolo per traslochi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Un veicolo impiegato nei traslochi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

U Udine

R Roma

G Genova

O Otranto

N Napoli

E Empoli

R L I A O M I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARMAIOLI" ARMAIOLI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.