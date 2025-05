Un veicolo per traslochi nei cruciverba: la soluzione è Furgone

FURGONE

Curiosità e Significato di "Furgone"

La parola Furgone è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Furgone.

Un furgone è un veicolo commerciale caratterizzato da una grande capacità di carico, senza finestrini posteriori. È progettato per trasportare merci, mobili e altri oggetti ingombranti, rendendolo ideale per traslochi. Grazie alla sua versatilità e spazio, il furgone è frequentemente utilizzato da professionisti e privati per trasferimenti e servizi di consegna.

Come si scrive la soluzione: Furgone

La definizione "Un veicolo per traslochi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

U Udine

R Roma

G Genova

O Otranto

N Napoli

E Empoli

