La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Veicolo per traslochi' è 'Furgone'.

FURGONE

Curiosità e Significato di "Furgone"

La soluzione Furgone di 7 lettere

Un furgone è un veicolo commerciale dotato di un ampio vano di carico, progettato per il trasporto di merci e oggetti ingombranti. È frequentemente utilizzato per traslochi, poiché offre spazio sufficiente per trasportare mobili, scatole e altri beni da un luogo all'altro in modo pratico e sicuro.

Veicolo per effettuare traslochiUn veicolo a due ruoteUn veicolo di origini sconosciuteUn veicolo con i cingoliIl veicolo che può essere armato

Come si scrive la soluzione: Furgone

Stai cercando la risposta alla definizione "Veicolo per traslochi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

U Udine

R Roma

G Genova

O Otranto

N Napoli

E Empoli

