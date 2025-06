Un veicolo per i traslochi nei cruciverba: la soluzione è Furgone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un veicolo per i traslochi' è 'Furgone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FURGONE

Curiosità e Significato di "Furgone"

Vuoi sapere di più su Furgone? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Furgone.

Perché la soluzione è Furgone? Un furgone è un veicolo spazioso e versatile, ideale per trasportare mobili e scatole durante i traslochi. Con il suo ampio vano di carico, permette di spostare facilmente molte cose in una sola volta, rendendo il trasloco più rapido ed efficiente. È l’alleato perfetto per chi deve trasferirsi, garantendo sicurezza e praticità in ogni spostamento.

Come si scrive la soluzione Furgone

Stai cercando la risposta alla definizione "Un veicolo per i traslochi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

U Udine

R Roma

G Genova

O Otranto

N Napoli

E Empoli

