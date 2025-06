Locale di svago destinato ai turisti nei cruciverba: la soluzione è Kursaal

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Locale di svago destinato ai turisti' è 'Kursaal'.

KURSAAL

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Kursaal: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Kursaal? Il termine KURSAAL si riferisce a un grande spazio di svago e divertimento destinato ai visitatori, spesso situato vicino al mare o in località turistiche. È un luogo dove si trovano sale da ballo, casinò, teatri e altri intrattenimenti, pensati per rilassarsi e divertirsi durante le vacanze. In molte città europee, il Kursaal è un simbolo di relax e spensieratezza.

K Kappa

U Udine

R Roma

S Savona

A Ancona

A Ancona

L Livorno

