Locale da località termali

Soluzione 7 lettere : KURSAAL

Significato/Curiosita : Locale da localita termali

Delle località fango-terapeutiche, e termali in genere, più importanti d'europa.. è il primo dei comuni italiani in ordine alfabetico, seguito da abbadia... Il Kursaal Diana è un edificio storico di Milano eretto fra il 1907 e il 1908 su progetto dell'ingegnere architetto Achille Manfredini per ospitarvi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

