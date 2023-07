Locale di svago nelle località termali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locale di svago nelle località termali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : KURSAAL

Significato/Curiosità : Locale di svago nelle località termali

Il "kursaal" è un locale di svago presente nelle località termali. Originariamente, il termine "kursaal" era utilizzato per riferirsi a un edificio o complesso che ospitava sale da gioco, teatri, sale da ballo e altre attrazioni per intrattenimento. Questi luoghi erano popolari nelle località termali, offrendo ai visitatori una varietà di svaghi e divertimenti durante il loro soggiorno. Nel corso degli anni, il concetto di kursaal si è evoluto, con molte località termali che hanno adattato tali strutture per includere anche sale da concerto, ristoranti, bar e spazi per eventi. Il kursaal è diventato un punto di ritrovo sociale e culturale nelle località termali, offrendo agli ospiti un'ampia gamma di esperienze di intrattenimento.

