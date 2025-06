In bocca a Popeye nei cruciverba: la soluzione è Pipa

Home / Soluzioni Cruciverba / In bocca a Popeye

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'In bocca a Popeye' è 'Pipa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIPA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Pipa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Pipa.

Perché la soluzione è Pipa? In bocca a Popeye è un modo di dire che si riferisce alla pipa fumata dal famoso marinaretto, simbolo del suo carattere deciso e avventuroso. La parola pipa indica proprio quell'oggetto, utilizzato tradizionalmente per fumare tabacco. Quindi, quando si parla di in bocca a Popeye, si richiama l'immagine della sua iconica pipa, elemento distintivo del personaggio e della sua personalità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L inseparabile compagna del commissario MaigretLa tiene sempre in bocca Braccio di FerroPer fumarlo lo si pressa in un fornellettoFanno forte PopeyeIn bocca al pupoIn bocca e in gola

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "In bocca a Popeye" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

I Imola

P Padova

A Ancona

C E N S R E A A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASERTANE" CASERTANE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.