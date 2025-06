Da quella di una pianta si può ricavare l olio nei cruciverba: la soluzione è Essenza

ESSENZA

Perché la soluzione è Essenza? L'essenza è l'anima aromatica di una pianta, estratta attraverso processi come la distillazione o la spremitura. Questa sostanza concentrata cattura il profumo e le proprietà caratteristiche della pianta stessa, ed è molto usata in profumeria, aromaterapia e cosmetica. In pratica, rappresenta l'essenza pura e intensa di un elemento naturale, rendendo ogni prodotto unico e ricco di fragranza.

