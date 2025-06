Come i lineamenti di chi è stanco o emozionato nei cruciverba: la soluzione è Tirati

TIRATI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Tirati: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tirati? Tirati è il modo imperativo di tirarsi, ovvero di allontanarsi o rilassarsi. Si usa spesso per invitare qualcuno a distendersi, a lasciarsi andare o a smettere di essere teso, magari dopo uno sforzo o un'emozione intensa. In questo modo, i lineamenti del volto si ammorbidiscono, riflettendo uno stato di relax o stanchezza. È un invito a lasciar andare le tensioni e a ritrovare calma.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Non sono larghi di borsaLesinano nello spendereNon larghi di borsaLe ha profonde chi è molto stancoI lineamenti del voltoCome dire lineamenti: somatici

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

