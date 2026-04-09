Muscoli che modificano i lineamenti

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Muscoli che modificano i lineamenti' è 'Mimici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIMICI

Perché la soluzione è Mimici? I muscoli che modificano i lineamenti sono chiamati mimici e permettono di esprimere emozioni e stati d'animo attraverso il volto. Questi muscoli sono responsabili di gesti come sorridere, arrabbiarsi o sorprendersi, influenzando l'aspetto esteriore e comunicando sentimenti senza parole. La loro azione è fondamentale per l'interazione sociale e per interpretare correttamente le emozioni degli altri. La capacità di muovere i muscoli mimici rende il volto uno strumento potente di comunicazione non verbale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Muscoli che modificano i lineamenti". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Muscoli che modificano i lineamenti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Mimici

In presenza della definizione "Muscoli che modificano i lineamenti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Muscoli che modificano i lineamenti" conferma che la soluzione 'Mimici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Mimici

M Milano I Imola M Milano I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Muscoli che modificano i lineamenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mimici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Rilassa i muscoli e stimola la circolazioneLa struttura che comprende lo scheletro e i suoi muscoliAllentare i muscoli o i nerviI muscoli che si azionano involontariamenteMuscoli delle mandibole