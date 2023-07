Le ha profonde chi è molto stanco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ha profonde chi è molto stanco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OCCHIAIE

Le ha profonde chi è molto stanco

Le occhiaie sono le scure macchie ombreggiate che si formano sotto gli occhi di una persona molto stanca o affaticata. Queste zone scure sono causate da diversi fattori, come la mancanza di sonno, lo stress, l'insonnia o l'affaticamento eccessivo. Quando si è stanchi, i vasi sanguigni sotto la pelle diventano più evidenti e il flusso sanguigno rallenta, causando un accumulo di pigmenti scuri. Le occhiaie possono essere accompagnate da gonfiore e aspetto affaticato del viso. Per ridurre le occhiaie, è importante riposare adeguatamente, gestire lo stress e adottare una routine di cura della pelle che includa idratazione, applicazione di creme specifiche per gli occhi e l'uso di compressi freddi per ridurre il gonfiore.

