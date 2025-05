Ce ne sono di rinforzo di riserva e di rincalzo nei cruciverba: la soluzione è Truppe

TRUPPE

Le truppe sono forze militari di riserva o di rinforzo, utilizzate per rafforzare le unità principali o sostituirle in caso di necessità. Sono gruppi di soldati pronti a intervenire per rafforzare la linea di difesa o espandere l'azione militare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ce ne sono di depresseCe ne sono molte in Piazza San PietroUnità di lunghezza: ce ne sono mille miliardi in un mmCe ne sono tre nel marchio YamahaCe ne sono tanti a Paestum ma anche ad Agropoli

Come si scrive la soluzione: Truppe

T Torino

R Roma

U Udine

P Padova

P Padova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I D A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DARIA" DARIA

