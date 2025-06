Si stendono a strati nei cruciverba: la soluzione è Vernici

VERNICI

Curiosità e Significato... La parola Vernici è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Vernici.

Perché la soluzione è Vernici? Vernici sono sostanze colorate e protettive applicate a superfici per migliorarne l’aspetto e preservarle nel tempo. Si stendono a strati sottili, creando una pellicola uniforme che copre legno, metallo o altre superfici. Pensate a come si dipinge un mobile o una parete: ogni mano di vernice si sovrappone alla precedente. È un processo fondamentale in edilizia e fai-da-te, rendendo gli oggetti più belli e duraturi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si allungano con l acquaragiaSi danno con il pennelloSostanze liquide di vari colori per pitturareSi stendono dopo la pescaSi stendono dopo aver pescatoSi stendono sui letti

