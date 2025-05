Si danno con il pennello nei cruciverba: la soluzione è Vernici

VERNICI

Curiosità e Significato di "Vernici"

Le vernici sono sostanze colorate o protettive applicate con un pennello, per decorare, proteggere o abbellire superfici come pareti, mobili o oggetti. La dicitura Si danno con il pennello indica l'uso di questo utensile per stendere le vernici.

Come si scrive la soluzione: Vernici

Hai trovato la definizione "Si danno con il pennello" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

C Como

I Imola

