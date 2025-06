Si allungano con l acquaragia nei cruciverba: la soluzione è Vernici

VERNICI

Curiosità e Significato di "Vernici"

La soluzione Vernici di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Vernici per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Vernici? Le vernici sono sostanze liquide utilizzate per rivestire e proteggere superfici, conferendo loro colore e lucentezza. Quando si dice che si allungano con l'acquaragia, si fa riferimento al fatto che l'acquaragia è un solvente che può essere usato per diluire le vernici, rendendole più fluide e facili da applicare. Questo processo è fondamentale per ottenere finiture uniformi e professionali nelle opere di pittura e decorazione.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si danno con il pennelloSostanze liquide di vari colori per pitturareSi danno a maniSi allungano di seraSi allunga con l acquaragiaSi allungano al calar del sole

Come si scrive la soluzione Vernici

La definizione "Si allungano con l acquaragia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

C Como

I Imola

