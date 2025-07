Si stendono sui letti nei cruciverba: la soluzione è Coperte

Home / Soluzioni Cruciverba / Si stendono sui letti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si stendono sui letti' è 'Coperte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COPERTE

Curiosità e Significato... La parola Coperte è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Coperte.

Perché la soluzione è Coperte? Le coperte sono quei tessuti morbidi e caldi che si usano per coprirsi durante il riposo, proteggendo dal freddo. Si stendono sui letti per rendere il letto più accogliente e confortevole, creando un caldo abbraccio tra le lenzuola e il corpo. In ogni casa, rappresentano il tocco finale di comfort per un sonno sereno e rigenerante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si stendono dopo la pescaSi stendono dopo aver pescatoSi stendono su carta bollataSi stendono a tavolaSi stendono con la penna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Si stendono sui letti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

T Torino

E Empoli

M C O A E R L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CLAMORE" CLAMORE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.