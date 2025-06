Un verbo da esame di coscienza nei cruciverba: la soluzione è Pentirsi

PENTIRSI

Curiosità e Significato di "Pentirsi"

La soluzione Pentirsi di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pentirsi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pentirsi? PENTIRSI significa provare dispiacere o rammarico per qualcosa che si è fatto, spesso legato a un senso di colpa o di consapevolezza di aver sbagliato. È un atto di riflessione interiore che richiede sincerità e onestà con se stessi. In sostanza, rappresenta un momento di esame di coscienza, importante per crescere e correggere i propri errori lungo il percorso della vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Avere rimorsoAmmettere la colpa e chiedere scusaL esame che precede l oraleAttento esame lunga riflessionePuò subirla la coscienza

Come si scrive la soluzione Pentirsi

