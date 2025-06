Il Santo patrono dei sarti nei cruciverba: la soluzione è Omobono

OMOBONO

Curiosità e Significato di "Omobono"

Perché la soluzione è Omobono? Omobono è il santo patrono dei sarti, riconosciuto come protettore e guida per chi lavora nel settore della moda e del taglio. La sua figura ispira precisione e cura nei dettagli, simbolizzando l’arte sartoriale. Celebrato in alcune zone italiane, Omobono rappresenta l’importanza della tradizione e della dedizione nel mestiere di sarto, ricordando che anche l’artigianato ha i suoi santi e le sue storie.

Come si scrive la soluzione Omobono

O Otranto

M Milano

O Otranto

B Bologna

O Otranto

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O L T O I R N V A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VOLONTARIO" VOLONTARIO

