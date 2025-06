Razza scozzese di cani da caccia nei cruciverba: la soluzione è Gordon Setter

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Razza scozzese di cani da caccia' è 'Gordon Setter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GORDON SETTER

Curiosità e Significato di "Gordon Setter"

Perché la soluzione è Gordon Setter? Il Gordon Setter è una razza di cani da caccia originaria della Scozia, conosciuta per il suo carattere elegante e il pelo nero con macchie brune. Questo cane è apprezzato per la sua abilità nel trovare selvaggina e la sua lealtà verso il proprietario. Un compagno ideale per chi ama la natura e le attività all'aperto, rappresenta un vero simbolo di tradizione scozzese.

Come si scrive la soluzione Gordon Setter

G Genova

O Otranto

R Roma

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

