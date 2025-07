Una razza britannica di cani da caccia nei cruciverba: la soluzione è Golden Retriver

GOLDEN RETRIVER

Curiosità e Significato di Golden Retriver

Vuoi sapere di più su Golden Retriver? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 14 lettere nella pagina dedicata: Golden Retriver.

Perché la soluzione è Golden Retriver? Il Golden Retriever è una razza di cani da caccia britannica nota per il suo carattere amichevole, intelligente e affettuoso. Originariamente allevato per recuperare selvaggina, si distingue per il pelo dorato e la grande versatilità. Oggi è anche uno dei cani più popolari come compagno di famiglia, grazie alla sua natura socievole e affidabile. Un amico fedele e ideale per grandi e piccini.

Come si scrive la soluzione Golden Retriver

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una razza britannica di cani da caccia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

O Otranto

L Livorno

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

R Roma

E Empoli

T Torino

R Roma

I Imola

V Venezia

E Empoli

R Roma

