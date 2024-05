La Soluzione ♚ Cane da caccia nero focato La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GORDON SETTER . Ecco la soluzione verificata per la definizione Cane da caccia nero focato. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Cane da caccia nero focato: Il setter scozzese o setter gordon, o anche (prima del 1924), black and tans setter è un cane da ferma britannico di media taglia, originario della Scozia. Il setter gordon è una razza nata verso la metà del XIX secolo. Pare sia nato dall'incrocio tra un setter inglese e un Border Collie. Secondo alcuni esperti, contribuirono alla formazione della razza anche il setter irlandese ed il bloodhound o Chien di Saint-Ubert. Forse nelle vene dei setter scozzesi scorre il sangue anche dei pointer. Questo cane è molto vivace ed è adatto alla caccia. Il nome della razza deriva da quello dei duchi di Richmond-Gordon di Scozia, ai quali si deve la creazione della razza. Questo setter è molto più massiccio e pesante del setter inglese. È adatto per il galoppo e la sua struttura fisica ricorda il corpo del cavallo da caccia (Hunter). I setter sono cani molto fedeli al padrone, li troviamo anche in altre razze come: setter inglese e setter irlandese

