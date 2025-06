Comprende una serie di occhielli nei cruciverba: la soluzione è Bottoniera

BOTTONIERA

Curiosità e Significato di "Bottoniera"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Bottoniera, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bottoniera? Una bottoniera è un termine che indica l’insieme di occhielli o asole cucite su un tessuto, come quelli presenti in camicie o giacche, pensati per inserire i bottoni. È una parte importante del design e della funzionalità dei capi, permettendo di chiudere e aprire facilmente i vestiti. La parola racchiude quindi l’idea di dettagli pratici e decorativi, fondamentali nell’abbigliamento.

Come si scrive la soluzione Bottoniera

Hai trovato la definizione "Comprende una serie di occhielli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A L P S Mostra soluzione



