Città punico-romana vicina a Cagliari nei cruciverba: la soluzione è Nora

Home / Soluzioni Cruciverba / Città punico-romana vicina a Cagliari

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Città punico-romana vicina a Cagliari' è 'Nora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NORA

Perché la soluzione è Nora? NORA è un'antica città punico-romana situata vicino a Cagliari, in Sardegna. Fondata dai cartaginesi nel IX secolo a.C., è famosa per le sue spettacolari rovine archeologiche, tra cui teatri, templi e mosaici ben conservati. Oggi rappresenta un importante sito storico e turistico, che permette di immergersi nella ricca storia di questa civiltà antica. Un vero tesoro per gli appassionati di archeologia e cultura.

Come si scrive la soluzione Nora

N Napoli

O Otranto

R Roma

A Ancona

