Titolo per parlamentari nei cruciverba: la soluzione è Onorevole

ONOREVOLE

Curiosità e Significato di "Onorevole"

Perché la soluzione è Onorevole? Onorevole è il titolo usato per rivolgersi ai parlamentari italiani, esprimendo rispetto e riconoscimento della loro funzione pubblica. Deriva dal latino honorabilis, che significa degno di onore. Questo termine sottolinea l'importanza del ruolo svolto nel rappresentare i cittadini e nel contribuire alla vita democratica. In sostanza, essere chiamati onorevole è un attestato di stima e responsabilità.

Come si scrive la soluzione Onorevole

La definizione "Titolo per parlamentari" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

N Napoli

O Otranto

R Roma

E Empoli

V Venezia

O Otranto

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I O D N E M I C H E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ECHINODERMI" ECHINODERMI

