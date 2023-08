Appellativo proprio del deputato e del senatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appellativo proprio del deputato e del senatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ONOREVOLE

Significato/Curiosita : Appellativo proprio del deputato e del senatore

Pubblica, titolo) e maestà (appellativo onorifico, trattamento), così come tra vescovo (funzione pubblica, titolo) ed eccellenza (appellativo onorifico, trattamento)... Dopoguerra, venendo poi esteso, dai deputati (“onorevole deputato” o, nell’uso comune, onorevole) e senatori (“onorevole senatore” o, nell’uso comune, senatore)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

