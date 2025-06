Membro della Camera nei cruciverba: la soluzione è Onorevole

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Membro della Camera' è 'Onorevole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONOREVOLE

Hai risolto il cruciverba con Onorevole? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Onorevole.

Perché la soluzione è Onorevole? Onorevole è il titolo usato per indicare un membro della Camera dei Deputati in Italia. È un riconoscimento formale che sottolinea il ruolo di rappresentante del popolo e di figura rispettata nel mondo politico. Essere chiamati onorevole significa assumersi responsabilità importanti per l'intera nazione, simbolo di impegno e dedizione alla cosa pubblica.

Hai trovato la definizione "Membro della Camera" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

N Napoli

O Otranto

R Roma

E Empoli

V Venezia

O Otranto

L Livorno

E Empoli

I U E Q S N T O E Mostra soluzione



