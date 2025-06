Settore dello stabilimento o dell ospedale nei cruciverba: la soluzione è Reparto

Home / Soluzioni Cruciverba / Settore dello stabilimento o dell ospedale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Settore dello stabilimento o dell ospedale' è 'Reparto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REPARTO

Curiosità e Significato di "Reparto"

La parola Reparto è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Reparto.

Perché la soluzione è Reparto? Il termine reparto indica una sezione specifica all’interno di uno stabilimento o di un ospedale, dedicata a particolari attività o servizi. È come un’area specializzata dove si svolgono determinate funzioni, come il reparto di cardiologia o quello di produzione in un’industria. Conoscere i vari reparti aiuta a capire meglio come sono organizzate le strutture complesse e funzionali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Divisione ospedaliera affidata a un primarioSettore del supermercatoDivisione ospedalieraUna sala dell ospedaleCome il settore dell agricoltura e della pescaUn settore dell azienda

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Reparto

La definizione "Settore dello stabilimento o dell ospedale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

E Empoli

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L R O P F I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROFILO" PROFILO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.