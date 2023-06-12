Come il settore dell agricoltura e della pesca

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Come il settore dell agricoltura e della pesca' è 'Primario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRIMARIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Come il settore dell agricoltura e della pesca" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come il settore dell agricoltura e della pesca". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Primario? Il termine si riferisce alle attività che si occupano di ottenere risorse dalla natura, come coltivare piante o catturare pesci. Questi settori sono fondamentali per fornire materie prime alimentari e materiali di base alla società. La produzione è diretta e non coinvolge processi industriali complessi. È il primo step nella catena di approvvigionamento alimentare e di risorse naturali.

In presenza della definizione "Come il settore dell agricoltura e della pesca", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come il settore dell agricoltura e della pesca" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Primario:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come il settore dell agricoltura e della pesca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

