Stanzone d ospedale

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Stanzone d ospedale' è 'Corsia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORSIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Stanzone d ospedale" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stanzone d ospedale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Corsia? Una corsia è uno spazio lungo e stretto all’interno di un ospedale, progettato per facilitare il passaggio tra le diverse stanze e reparti. È una zona di transito che permette ai medici, agli infermieri e ai pazienti di muoversi agevolmente all’interno della struttura. La corsia può essere caratterizzata da pareti, porte e segnaletica che ne definiscono i confini, creando un percorso organizzato per garantire un flusso efficiente di persone e servizi.

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Stanzone d ospedale nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Corsia

La soluzione associata alla definizione "Stanzone d ospedale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stanzone d ospedale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Corsia:

C Como O Otranto R Roma S Savona I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stanzone d ospedale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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