Lo fa dondolare il sagrestano nei cruciverba: la soluzione è Turibolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo fa dondolare il sagrestano

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo fa dondolare il sagrestano' è 'Turibolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TURIBOLO

Approfondisci la parola di 8 lettere Turibolo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Turibolo? Turibolo è un termine che indica un piccolo contenitore usato in chiesa per bruciare incenso durante le cerimonie religiose. La parola deriva dal latino turibulum e richiama l'atto di dondolare, come fa il sagrestano nel muovere il turibolo per diffondere il profumo sacro. È un elemento simbolico e pratico, legato ai riti spirituali e alla tradizione liturgica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Recipiente in cui nei riti si brucia l incensoChi lo dà fa partire il progettoLo è il sagrestanoChi lo fa fa chiasso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Lo fa dondolare il sagrestano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

U Udine

R Roma

I Imola

B Bologna

O Otranto

L Livorno

O Otranto

L D O I V A E R N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OLIVANDER" OLIVANDER

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.