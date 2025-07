Recipiente in cui nei riti si brucia l incenso nei cruciverba: la soluzione è Turibolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Recipiente in cui nei riti si brucia l incenso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Recipiente in cui nei riti si brucia l incenso' è 'Turibolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TURIBOLO

Curiosità e Significato di Turibolo

La soluzione Turibolo di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Turibolo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Turibolo? Il turibolo è un recipiente usato nei riti religiosi per bruciare incenso, creando un aroma sacro e simbolico. Tradizionalmente realizzato in metallo o ceramica, permette di diffondere il fumo aromatico durante cerimonie e preghiere, rappresentando purificazione e connessione spirituale. Un oggetto che unisce funzionalità e simbolismo, fondamentale in molte pratiche religiose e rituali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il recipiente a cui si dà la buona notteEdifici in cui si osserva l ordineIl male di cui ci si consola facilmentePianta da cui si ricava una polvere insetticidaIl braccio di cui ci si fida ciecamente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Turibolo

La definizione "Recipiente in cui nei riti si brucia l incenso" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

U Udine

R Roma

I Imola

B Bologna

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L A O N T A T R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TARANTOLA" TARANTOLA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.