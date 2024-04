La Soluzione ♚ Lo è il sagrestano La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo è il sagrestano. LAICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Lo e il sagrestano: Il termine laico nell'accezione moderna del termine ha assunto significato di "aconfessionale", ossia dislegato da qualsiasi autorità confessionale, ecclesiastica (o non ecclesiastica), e quindi da qualsiasi confessione religiosa (o non religiosa). Nel significato puro ed originario del termine, ancora utilizzato in ambito religioso invece, il laico è un fedele della religione non ordinato sacerdote o non appartenente a congregazioni religiose.Etimologicamente il termine laico deriva dal gr. laïkós ovvero "del popolo" quindi che vive tra il popolo secolare non ecclesiastico, e che non possiede la conoscenza filosofico - teologica ... Altre Definizioni con laico; sagrestano; Non ecclesiastico; Profano di cose sacre; Lo addobba il sagrestano; Li ripone il sagrestano; Cerca altre soluzioni cruciverba

