Una durissima ceramica usata per fare piastrelle nei cruciverba: la soluzione è Gres

Home / Soluzioni Cruciverba / Una durissima ceramica usata per fare piastrelle

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una durissima ceramica usata per fare piastrelle' è 'Gres'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRES

Vuoi sapere di più su Gres? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Gres.

Perché la soluzione è Gres? Il gres è una ceramica molto resistente e compatta, ideale per realizzare piastrelle dure e durature. Viene prodotto attraverso una speciale lavorazione che lo rende molto robusto, perfetto per ambienti interni ed esterni con alta frequentazione. La sua elevata resistenza all’usura e alle intemperie lo rende la scelta preferita per rivestimenti di qualità, combinando funzionalità e stile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Materiale per piastrelleUn materiale per tubatureProdotto ceramico usato per pavimentazioniUna ceramica durissimaÈ usata per fare pacchiTavoletta usata nell antichità per fare i conti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Una durissima ceramica usata per fare piastrelle" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

R Roma

E Empoli

S Savona

B L I O I E N G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IGNOBILE" IGNOBILE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.