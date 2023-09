È usata per fare pacchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È usata per fare pacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : CASRTASTRACCIA

Significato/Curiosita : E usata per fare pacchi

L'obiettivo è quello di consegnare i pacchi via drone in soli 30 minuti, definendo in modo più dettagliato rispetto al passato la sua visione per il futuro... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : È usata per fare pacchi : usata; fare; pacchi; Il grande astronomo la cui madre fu accusata di stregoneria; Una febbre tropicale causata da una zanzara spa; Radice asiatica usata per un tipo di caffè; Ciotola usata in cucina per servire cibi; Spazi in cui si vende roba usata e cianfrusaglie; Non è capace di fare niente; Servono per fare i graticci; Si può fare in banca; Cessare di fare interrompere; È bene fare i conti con lui; Polacchi senza pacchi ; Si occupa di consegnare i pacchi in spedizione; Fascicoli pacchi con libri o documenti; pacchi di carta; Una corda per pacchi ;

