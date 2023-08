Una ceramica durissima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una ceramica durissima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GRES

Significato/Curiosita : Una ceramica durissima

Celebre per le sue ceramiche nel corso del rinascimento. la ceramica di faenza è la cosiddetta maiolica (o “faenza smaltata”), ovvero ceramica dotata di un... Disambiguazione – "grès" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo comune francese, vedi le grès. questa voce o sezione sull'argomento ingegneria non cita... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

