TOPO

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Topo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Topo? Top indica l'animale più importante o di massimo livello in una gerarchia, come il capo di una banda o il leader di una tribù. Può anche riferirsi alla parte superiore di qualcosa o a un punto elevato. In modo più semplice, rappresenta ciò che sta sopra tutto. La parola è spesso usata in senso figurato per indicare chi occupa il ruolo principale o di comando.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piccolo roditoreÈ ghiotto di formaggioQuello di biblioteca non ha codaAll estremità della coda ha la Stella polareHa coda piatta e zampe posteriori palmateHa la coda col ciuffo

T Torino

O Otranto

P Padova

O Otranto

