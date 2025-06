È ghiotto di formaggio nei cruciverba: la soluzione è Topo

TOPO

Curiosità e Significato di "Topo"

Hai risolto il cruciverba con Topo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Topo.

Perché la soluzione è Topo? Il termine topo si riferisce a un piccolo roditore noto per la sua voracità, in particolare nei confronti del formaggio, che è spesso rappresentato come il suo cibo preferito nei racconti e nei cartoni animati. Questi animali sono noti per la loro abilità nel cercare cibo e per la loro curiosità, rendendoli simboli di astuzia e ingegno. Insomma, l'immagine del topo ghiotto di formaggio è una metafora divertente che cattura l'attenzione e suscita

Come si scrive la soluzione Topo

Stai cercando la risposta alla definizione "È ghiotto di formaggio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

P Padova

O Otranto

