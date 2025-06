Quello di biblioteca non ha coda nei cruciverba: la soluzione è Topo

TOPO

Curiosità e Significato di "Topo"

La parola Topo è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Topo.

Perché la soluzione è Topo? L'espressione Quello di biblioteca non ha coda si riferisce al termine topo, che in italiano indica un piccolo roditore comune, ma anche un tipo di sistema di archiviazione delle informazioni. In questo contesto, il topo è una metafora per rappresentare qualcosa che si muove silenziosamente e senza fretta, proprio come un topo che si aggira tra gli scaffali di una biblioteca. Inoltre, l'immagine del topo è spesso associata a luoghi tranquilli e silenziosi, dove la lettura e la concent

Come si scrive la soluzione Topo

La definizione "Quello di biblioteca non ha coda" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

O Otranto

P Padova

O Otranto

