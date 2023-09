All estremità della coda ha la Stella polare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: All estremità della coda ha la Stella polare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ORSA MINORE

Significato/Curiosita : All estremita della coda ha la stella polare

Fatti con le sue sette stelle consentono di trovare altre stelle luminose. la stella polare, si trova con grande facilità immaginando una linea che parte... Coordinate: 15h 00m 00s, +70° 00' 00 l'orsa minore (in latino ursa minor) è una costellazione del cielo settentrionale. è una delle 88 costellazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

