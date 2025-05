Quella gastrica svuota lo stomaco nei cruciverba: la soluzione è Lavanda

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quella gastrica svuota lo stomaco' è 'Lavanda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAVANDA

Curiosità e Significato di "Lavanda"

La soluzione Lavanda di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Lavanda per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Lavanda? La lavanda è una pianta aromatica nota per il suo profumo delicato e le proprietà rilassanti. Oltre a essere utilizzata in aromaterapia e per la preparazione di oli essenziali, viene anche impiegata in cucina e nella cosmesi. In un contesto più specifico, si riferisce a una pratica medica che aiuta a pulire l'intestino, contribuendo così al benessere gastrointestinale.

Come si scrive la soluzione Lavanda

Se ti sei imbattuto nella definizione "Quella gastrica svuota lo stomaco", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R A E R C I C H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RICARICHE" RICARICHE

